Zo goed als helder weer in Druten vandaag

Promotie­droom hockey­sters QZ spat uiteen op ‘penalty­stip’

De hockeysters van QZ blijven eersteklasser. De promotiedroom spatte zaterdag in de tweede finalewedstrijd van de play-offs tegen AMVJ in Amstelveen uiteen na shoot-outs: 2-0, nadat het reguliere duel in 0-0 was geëindigd.