60 procent meer benzine verkocht bij Makro Duiven, morgen 17 cent duurder: ‘Reken het voordeel maar uit’

Frans stopt na 40 jaar voor de klas en vraagt ouders om hun kinderen te vertrouwen: 'Loslaten is anders vasthouden'

Ruim veertig jaar stond Frans ten Velde uit Gaanderen voor de klas op basisscholen. In het speciaal onderwijs, in directiefuncties, als invalleerkracht én als talentenbegeleider. Nu gaat de man die in zijn vrije tijd graag toneel speelt met pensioen. ,,Je kunt veel betekenen, ook als invaller.’’