A12 bij Zevenaar weer open na ongeluk waarbij chauffeur zwaargewond raakte

Zo veel minder leverde de trajectcon­tro­le op de N325 de staat op

Op de trajectcontrole op de Pleijroute (N325) tussen het GelreDome en het Velperbroekcircruit bij Arnhem zijn in 2022 fors minder boetes uitgeschreven dan een jaar eerder. In coronajaar 2021 werden er op het traject 77.736 boetes uitgeschreven, in 2022 waren dat er 63.800. Een daling van 18 procent.