BBB met 24 procent op 1 in Duiven, FvD verliest flink

Van de grote winst uit 2019 is in 2023 nog maar weinig over voor FvD in Duiven. De gemeente koos massaal voor BBB, die met 24 procent van de stemmen op plek 1 is komen te staan.

VVD is ondanks een daling van 17,7 naar 13,6 ook dit jaar de grootste van de conventionele partijen gebleven. Daarmee is de VVD goed voor de tweede plek. Plek drie is voor de PvdA die groeide van 8,9 naar 10,2 procent.

Het CDA zakte op haar beurt van plek 3 naar 4 en wist deze keer 7,3 procent van de stemmen te trekken. Een min van 4,2 procent.

Min 15 procent

Forum voor Democratie is echter de grootste verliezer. Die partij moest 15 procent inleveren en eindigde dit keer op 2,4 procent van de stemmen. Goed voor een 14e plek.

Hoe anders was het in 2019, toen het nog een nek-aan-nekrace was tussen de VVD en FvD.

In 2019 telde Duiven 20.018 kiesgerechtigden en was het opkomstpercentage ruim 56 procent. Dit jaar was de opkomst met 59,9 procent hoger. Ook in absolute zin, want het aantal stemgerechtigden steeg naar 20.361.

Plus

Nagenoeg alle partijen hebben ingeleverd. Het waren vooral de nieuwkomers en PvdA, LPG en SGP die een plus pakten.

Bekijk hieronder de volledige uitslag van de gemeente Duiven.

