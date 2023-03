Beste Wart, beste Eva, jullie doen het ‘stelletje bejaarden’ in Duiven heel veel te kort!

lezersbriefDat het een foutje was, is wel duidelijk..… maar Chris van de Ven, directeur van cultureel centrum OGtent in Duiven, moest kiezen tussen twee kwaden: de try out van Wart Kamps even stilleggen, het publiek dat wilde blijven naar voren halen en de anderen tegelijk laten vertrekken of helemaal niets doen.