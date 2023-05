Burgemeester sluit woning in Duiven na vondst hennepdrogerij

Jim Bakkum als stervende voetbal­coach op het toneel in komedie bij ‘het fantasti­sche Oostpool’

Jim Bakkum is volgend jaar zien in een nieuw toneelstuk bij Theater Oostpool in Arnhem. De voorstelling heet ‘Showmeister’, een ‘komedie over sterven’, maakte de 35-jarige acteur dinsdag bekend via Instagram.