Centraal zwembad als garantie voor behoud zwemwater in de regio: ‘Liemersbreed bad is een kans’

Vitesse-supporter en muziekfa­naat Rob heeft al 25 jaar droombaan bij GelreDome: ‘Arbeids­con­tract onderte­kend door Karel Aalbers’

Rob van der Meiden trekt op 4 november 2000 in GelreDome een deur open en botst bijna tegen de dan 18-jarige Britney Spears. Die staat te wachten tot ze het podium op moet voor haar show. ,,Minutenlang stond ik zo’n 30 centimeter achter haar terwijl ze in opperste concentratie was en me niet opmerkte”, zegt de 60-jarige Arnhemmer, die sinds dag één bij het nu 25-jarige stadion werkt.