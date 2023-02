Duivense reddingshondenbrigade stand-by na nieuwe aardbeving Turkije: ‘We hebben dringend tenten nodig’

Enorme woningnood en toch bouwt Arnhem minder huizen: zó zit dat

De woningnood is enorm. Het aantal inwoners van Arnhem neemt de komende jaren sterk toe. Toch verrezen in 2022 aanzienlijk minder nieuwe woningen in de Gelderse hoofdstad dan daarvoor. Over waarom het grote bouwen, bouwen, bouwen nog even op zich laat wachten.