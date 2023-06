Duivense wethouder Gemma Tiedink (Lokaal Alternatief) gaat uit de politiek: ‘Het plezier werd steeds minder’

Hondenlos­loop­ge­bied Gemünden am Mainpark nu ook omheind: geen poep meer onder de schoenen

Geen poep meer onder de schoenen na een wandeling in het Gemünden am Mainpark in Duiven. Het hondenlosloopterrein is omheind en er is nieuw wandelpad aangelegd. Eindelijk. Ook is er een zitbank geplaatst.