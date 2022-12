Duivense wilgenknotter Joop is ‘landschapsknokker’ van het jaar: ‘Ik klim nog graag in bomen, ook al ben ik 62’

Met Video Openlucht­mu­se­um nadert half miljoen bezoekers weer, maar coronaef­fect is niet helemaal weg

ARNHEM - Het bezoekersaantal van het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem is het afgelopen jaar weer in de buurt gekomen van het half miljoen. De teller bleef steken op 475.000 bezoekers.

22 december