Eerste namen Dreamfields 2023 bekend: Sunnery James & Ryan Marciano na twaalf jaar terug in Lathum

column Katten blijken seriemoor­de­naars, dus moeten ze gechipt worden

Binnenkort moeten alle katten in Nederland worden gechipt. In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, staat op zo’n chip, ter grootte van een flinke rijstkorrel, geen naam of adres van een eigenaar, maar een uniek nummer dat met een afleesapparaat kan worden afgelezen.

10:17