Eerste Oekraïners aangekomen in oude basisschool De Groene Ring in Duiven

Twijfel bij staatsse­cre­ta­ris: moet er tien jaar na het drama in Arnhem toch een Nationaal Historisch Museum komen?

ARNHEM - Of er nou wel of geen Nationaal Historisch Museum (NHM) komt in Nederland, blijft voorlopig onduidelijk. Staatssecretaris Gunay Uslu gaat dit jaar met allerlei partijen praten. In het regeerakkoord staat de wens om toch zo'n museum te stichten nadat een eerder plan voor een NHM in Arnhem in 2010 mislukte.

16:23