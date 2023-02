En we gaan nog niet naar huis! Boemelburcht als epicentrum van het frühschoppen

Hoe het nieuwe boek van schrijf­ster Montefiore onnavolg­baar verbindend werkt in Doorwerth

De wereldberoemde schrijfster Santa Montefiore vertelde zondagmiddag aan meer dan honderd fans in kasteel Doorwerth over haar laatste boek Wacht op mij. Ze sprak over haar band met haar Nederlandse lezers én over hoe haar boek op bijzondere wijze jeugdvriend Simon Jacobs en schrijver Bas Steman bij elkaar heeft gebracht.