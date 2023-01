En weer wordt er een Hollandse traditie om zeep geholpen…

Gaat mijn termijnbe­drag omlaag en vijf andere vragen over het prijspla­fond

Het prijsplafond is 1 januari ingegaan waardoor miljoenen Nederlandse huishoudens de rekening fors zien dalen. Maar zet de thermostaat niet meteen op 20 graden want energie is nog altijd ruim twee keer duurder dan vroeger. Zes vragen en antwoorden over het prijsplafond.

4 januari