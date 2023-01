Fietser naar ziekenhuis nadat ze wordt aangereden door auto in Loo

Column Remco Kock Geen Status Quo bij Vitesse?! Als mijn gecremeer­de vader een graf had gehad, had hij zich erin omgedraaid

,,Ze draaiden uitgerekend vandaag geen Status Quo met Whatever You Want bij de spelersopkomst”, zei mijn neefje toen we in de rust van Vitesse-NEC bier gingen halen.

