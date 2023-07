Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Duiven vandaag

update | met video Man (45) raakt ernstig gewond door steekpar­tij in centrum van Arnhem, verdachte (37) opgepakt

Een 45-jarige man is ernstig gewond geraakt door een steekpartij in Arnhem. Dit gebeurde vrijdagavond op de Musislaan. Hulpdiensten waren massaal aanwezig, waaronder een traumahelikopter. Er is een verdachte aangehouden.