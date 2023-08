Grote drugsvangst in Duiven: zes dealers aangehouden, onder meer cocaïne en xtc gevonden

Ergernis door uitval van treinen naar Duitsland: ‘Dat zijn dan twee tegenval­lers op één dag’

Ruim één op de tien ICE’s tussen Arnhem en Duitsland viel in de eerste week van augustus uit. Dat resulteerde in meerdere klachten over de Duitse hogesnelheidstrein, onder meer via sociale media. De uitval was een samenloop van omstandigheden en veel pech, reageert de NS.