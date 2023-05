Het weer wordt warmer in Duiven

Wim wordt 87, maar peinst er niet over te stoppen met werken: ‘Soms wel bukken voor rondvlie­gend porselein’

Kabelexpert Wim Boone uit Oosterbeek wordt bijna 87, maar hij peinst er niet over om te stoppen met werken. Vanuit huis werkt hij met veel genoegen aan de energietransitie in opdracht van DNV, opvolger van Kema in Arnhem. ,,Het werk is veel te interessant.”