IJsbaan Duiven krijgt steeds meer regiofunctie na verdwijnen kunstbanen in de omgeving

DUIVEN - Meer dan 100.000 bezoekers trok de ijsbaan in Duiven de afgelopen weken. Een record dat komend jaar maar zo opnieuw verbroken kan worden. ,,We zijn nu de ijsbaan van de hele Liemers.”

De overdekte ijsbaan in Duiven, pal naast het gemeentehuis, krijgt steeds meer een regiofunctie. Vanwege de hoge energiekosten zijn in de regio ijsbanen verdwenen en dat levert de baan in Duiven meer bezoekers op. We zijn de ijsbaan van de hele Liemers en daar zijn we trots op”, zegt Joris van Zandvoort namens de organisatie.



Na twee coronajaren was het maar de vraag of de ijsbaan in Duiven überhaupt terug zou keren. Diverse vrijwilligers waren gestopt en ook de hoge energiekosten waren een punt van zorg. Maar na een succesvolle wervingscampagne en het feit dat de ijsbaan tot 31 december kon profiteren van het vaste en relatief lage energietarief van de gemeente kwam er groen licht.

Quote Kinderen leren hier schaatsen en de eerste kus wordt hier gegeven Joris van Zandvoort

Meer bezoekers dan voorgaande editie

De 15de editie, die zondag feestelijk werd afgesloten, trok ruim 100.000 bezoekers en dat is iets meer dan de vorige editie eind 2019, begin 2020, meldt de organisatie. ,,En dan was het dit jaar ook nog zo dat kerst en oud en nieuw in een weekend vielen en dat we die weekenden dus minder konden organiseren en mensen hebben ontvangen”, aldus een zeer tevreden Van Zandvoort.

Soms slecht ijs

Verbeterpunten zijn er ook. Zo werd het ijs op drukke momenten op sommige plekken slecht en moest dat tijdelijk worden afgezet met lint, draad en hekjes. Van Zandvoort: ,,We weten wat het euvel was. Het eiland op de baan lag iets te ver naar achteren. Schaatsers die een rondje om het eiland maakten, zetten allen op dezelfde plek af om de bocht te halen. Door het eiland naar voren te schuiven lost je dat probleem op.”

Dit jaar was er geen kunstijsbaan in Zevenaar en komend jaar stopt ook het Openluchtmuseum in Arnhem met de kunstijsbaan.

De ijsbaan in Duiven blijft en verwacht eind 2023 nog meer aanloop. ,,Wij hebben een overdekte ijsbaan die goed de kou vasthoudt en we hebben een duurzame en energiezuinige ijsmachine. Het horecapaviljoen wordt verwarmd met de warmte die de ijsmachine produceert. Zo houden we de kosten zo laag mogelijk”, legt Van Zandvoort uit.

Een duurzame ijsbaan

Dat maatschappelijke impact van de ijsbaan in Duiven, gerund door 150 vrijwilligers, is groot. Elke dag komen er tientallen kinderen uit de gemeente Duiven schaatsen, de curlingcompetitie voor volwassenen is al jaren een succes. Van Zandvoort: ,,We snappen dat een kunstijsbaan in deze tijd best gevoelig ligt, maar als je ziet wat het met de mensen doet. Kinderen leren hier schaatsen en de eerste kus wordt hier gegeven. Komend jaar gaan we er weer voor en willen we de baan nog duurzamer maken.”

