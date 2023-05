In Duiven bewolkt weer vanochtend

indebuurt.nl De Eusebius op en meer: Roparun komt zaterdag door Arnhem en dit is er te doen

Duizenden hardlopers komen zaterdagavond 27 mei door Arnhem. Ze doen mee aan de Roparun, een estafetteloop voor het goede doel. Rondom de run is van alles te doen in de stad. Je leest er hier meer over.