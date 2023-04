Instorting van het dak heeft FedEx in Duiven niet klein gekregen; locatie is verbeterd en na meer dan twee jaar weer in gebruik genomen

In februari 2021 zakte het dak van de Duivense vestiging van transportbedrijf FedEx in elkaar onder een dikke laag sneeuw. Maar het gebouw is mooier en beter herrezen, zo bleek dinsdag bij de heropening.