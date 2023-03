Kerk van Loo krijgt als dorpshuis na 150 jaar eindelijk riolering: ‘Er was hier alleen een kraantje voor het wijwatervat’

Politie na Por­sche-ongeluk met vier doden: ‘Mogelijk aquapla­ning én hogere snelheid’

Het onderzoek naar het noodlottige ongeval op de Duitse A3 waarbij vier Nederlanders om het leven kwamen loopt nog, maar ‘het vermoeden is dat aquaplaning de oorzaak is geweest’. Dat zegt een woordvoerder van de Duitse politie. ,,Mogelijk in combinatie met een hogere snelheid.”