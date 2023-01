Liemersruilbeurs domein van oude mannen op zoek naar een schroefje of een boutje: ‘Mijn vrouw noemt me Malle Pietje’

Trainerscarrousel Arnhem e.o. Te weinig draagvlak bij Eendracht voor nog een seizoen met trainer Danny Nesselaar

ARNHEM - Vijfdeklasser Eendracht Arnhem neemt na dit seizoen afscheid van oefenmeester Danny Nesselaar. Dat is onverwacht, want medio 2021 spraken de Arnhemse voetbalclub en de 46-jarige coach nog af voor minimaal drie seizoenen met elkaar in zee te gaan.

27 januari