Looveer tussen Huissen en Loo uit de vaart na aanvaring door binnenvaartschip; kabels gebroken

Drukbezoch­te Open Dag Liemers College: ‘Tegenwoor­dig vragen kinderen zich beter af, wat past bij mij’

De verkeersregelaars aan de Dijksestraat in Didam hebben het er maar druk mee. Zoveel moeders, vaders en kinderen willen naar de Open Dag van het Liemers College in Didam. En dat is eigenlijk wel een verademing na twee jaren van online open dagen door Corona.

29 januari