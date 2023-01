Nationale Voorleesdagen, dat is lekker luisteren naar de voorlezende burgemeester van Duiven

Arnhem voor Eeuwig De ‘herriema­ker’ die rijksmonu­ment werd en op het verlang­lijst­je stond van Michael Jackson

In de rubriek Arnhem voor eeuwig beschrijft Peter Bloemendaal, oud-journalist van de Arnhemse Courant, aan de hand van foto’s het leven in Arnhem in vroeger dagen. Vandaag: draaiorgels in de stad.

13:21