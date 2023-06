Ongeluk op de A12 tussen Duitsland en Arnhem zorgt voor lange file

Spijt van de klap, niet van het blussen: Frank (59) redde zijn garage, maar sloeg een agent in zijn gezicht

Frank Duyts was zondag lekker aan het barbecueën toen door een vonk zijn coniferenhaag in brand vloog. De Duivenaar deed er alles aan het vuur te blussen, maar toen een agent hem dwong te stoppen, sloeg hij die man in zijn gezicht. ,,Dat had nooit mogen gebeuren.”