Ouder echtpaar overvallen en vastgebonden in hun woning in Duiven

Ze lagen te slapen toen ze ineens rumoer hoorden in de woonkamer en een kijkje gingen nemen, vertelt Jop Heinen van de politie in het programma Plaats Delict . Vervolgens werden de bewoners vastgebonden en haalden de twee verdachten hun hele woning overhoop. Ze vertrekken met een nog onbekende buit.

Volgens Heinen is het echtpaar erg geschrokken. Ze konden geen duidelijk signalement geven van de overvallers. Het gaat in ieder geval om twee personen die volledig in het zwart gekleed waren. Mensen die tussen 02:00 uur en 04:00 uur iets gezien of gehoord hebben in de omgeving van de Sterappel, worden verzocht contact op te nemen met de politie.