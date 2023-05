Pleidooi voor verplaatsing van afvalbrengstation en brandweerkazerne in Duiven: ,,Bij drukte kan de brandweer amper uitrukken”

Luchtbal­lon­nen in Loil al sinds 1995 een traditie: ‘We hadden toen de allergroot­ste ballon van Nederland’

Drie, vier, vijf of misschien wel zes luchtballonnen stijgen in de avond van zaterdag 24 juni op in Loil. Dat is inmiddels een dermate grote traditie geworden, dat de bijhorende Sfeermarkt haast naar de achtergrond gedrongen wordt.