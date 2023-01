Politie zoekt drie jongemannen die verdacht worden van mishandeling: ook getuigen opgeroepen

Doolhof aan borden vanwege vervoers­ver­bod na vogelgriep; maar waarom is dit verbod er eigenlijk?

BABBERICH - Grote gele en blauwe borden met daarop in koeienletters het woord ‘vervoersverbod’. Ze staan sinds een week, zo lijkt het, kriskras door de Liemers. Dit allemaal vanwege de vogelgriep-uitbraak in Loo. Maar wat houdt dit verbod nou precies in? Vijf vragen over.

27 januari