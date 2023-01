Pontjes verwachten te blijven varen ondanks hoge water in de rivieren: ‘Hoogtepunt gehad’

Een nieuwe prins: Rob II leidt dit jaar de feestelijk­he­den van de Vrolijke Drammers in Loil

LOIL - Waar vroeger de pastoor het laatste woord had, heeft de Loilse carnavalsvereniging de Vrolijke Drammers vrijdag- en zaterdagavond een pronkzitting gehouden. Zondagmiddag was er ook nog een pronkzitting voor de kinderen. De oude katholieke kerk, tegenwoordig 't Hart van Loil, was prachtig verlicht en een sfeervolle entourage voor de feestelijkheden.

15 januari