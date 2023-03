Professionele kok in de klas moet kinderen verleiden om zelf te koken: ‘Elke dag pieken; dat is toch wat dit vak aantrekkelijk maakt’

Geld voor Arnhemse initiatie­ven in herden­kings­jaar slavernij: partijen komen met voorstel voor 1 ton

Wie in het herdenkingsjaar van het slavernijverleden met een bijpassend initiatief komt in Arnhem, moet daar geld voor kunnen krijgen van de gemeente. Alles bij elkaar willen diverse partijen in de Arnhemse gemeenteraad 1 ton beschikbaar stellen.