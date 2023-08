‘Boek vol zwarte bladzijdes’ met wapens, drugs en celstraf­fen: rechter helpt Marc P. (49)

Hij is meerdere keren veroordeeld. Er lagen wapens en drugs in zijn auto. En hij droeg een steekwerend vest, bij zijn aanhouding afgelopen februari in Beekbergen. Maar Marc P. (49) uit Arnhem hoeft niet langer de gevangenis in. De rechter schiet hem juist te hulp.