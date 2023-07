Schrikbarend minder Liemerse havo-leerlingen met diploma de zomer in; vwo en vmbo scoren beter

MET VIDEO Na een half uurtje bellen met de scholieren die niet geslaagd zijn, wordt het leuker voor docent Jette

Het is misschien wel de spannendste dag van hun middelbareschooltijd: ben ik geslaagd of niet? Docent Jette Buursink van het Liemers College in Zevenaar belde ‘haar’ eindexamenkandidaten van het vmbo. Gejuich, stiltes en tranen – alles komt voorbij.