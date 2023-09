Vitrine omgekomen Duitse oorlogspi­loot nieuwste aanwinst museum Niemands­land: ‘Meer aandacht aan luchtoor­log geven’

De onderdelen van de Duitse jager Focke Wulf 190 die juli 1943 boven Angeren neerstortte, zijn vanaf vrijdag te zien in een nieuwe vitrine in Oorlogsmuseum Niemandsland in Gendt. De vitrine is geheel gewijd aan Karl Becker, de piloot van het toestel.