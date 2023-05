Vandaag bewolkt weer in Duiven

Stunt Thomas Letsch in Duitsland: ex-trai­ner Vitesse zorgt voor handhaving Bochum in Bundesliga

Thomas Letsch heeft een kunststuk neergelegd in het Duitse voetbal. De ex-trainer van Vitesse blijft met VfL Bochum in de Bundesliga. De handhaving, verwezenlijkt op de slotdag van de competitie na een 3-0 zege op Bayer Leverkusen, is een regelrechte stunt.