Veel meer voertuigen gestolen in de Liemers: vooral in Zevenaar kom je bedrogen uit

In de Liemers zijn in 2022 zeventig voertuigen gestolen. Het jaar daarvoor waren er dat nog maar 46. Dat is een stijging van ruim vijftig procent. De meeste auto's werden ontvreemd in Zevenaar. Daar werden liefst tien voertuigen meer gestolen, vijf daarvan werden teruggevonden.

In Westervoort en Duiven kwamen de helft van de gestolen voertuigen weer terug bij de rechtmatige eigenaar. In de eerst genoemde plaats werd zes auto's gestolen in 2022. Eén meer dan het jaar daarvoor. In Duiven werdeb vier voertuigdiefstallen meer gepleegd dan in 2021. Toen stond de teller op zes.

Opvallend is ook de stijging in de gemeente Montferland. Daar werden in 2022 25 voertuigen gestolen, een stijging van 45 procent ten opzichte van 2021.

Landelijk een stijging van diefstallen

Autodieven sloegen landelijk gezien in 2022 juist vaker toe, na jaren van dalende cijfers. Het LIV telde afgelopen jaar bijna zesduizend autodiefstallen, zo’n 11 procent meer dan een jaar eerder. Ook werden er in 2022 meer motoren, brom- en snorfietsen en bedrijfswagens gestolen. In totaal werden er ruim 22.300 voertuigen gestolen, gemiddeld zo’n 21 procent meer dan in 2021. Met name oudere auto’s zonder beveiligingssysteem zijn bij dieven populair.

Toyota’s zijn het populairst

Jarenlang stond Volkswagen bovenaan het verlanglijstje van autodieven, maar tegenwoordig zijn vooral Toyota’s in trek. Zowel de elektrische varianten als de benzineauto’s van het Japanse merk werden vaak gestolen.

