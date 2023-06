Veel minder restafval in grijze containers; Liemers steeds beter in scheiden van huishoudelijk afval

met video Statiegeld op blikjes maakt nu al verschil, maar: 'Ook gedeukt blikje is 15 cent waard'

Statiegeld op blikjes? Het werkt. Althans, er worden in de Achterhoek en Liemers nog maar weinig blikjes gevonden in de natuur. ,,En die stonden voorheen in de top drie van zwerfafval. We zijn er blij mee.”