Veel vrolijkheid tijdens optocht door Groessen

binnen kijken bij... Aan Annekes tafel zitten mensen én dieren uit allerlei landen

Ik ga nóóit in het oosten wonen, had Anneke de Bundel gezegd tegen haar man. Henk Westra, van oorsprong een Winterswijker, en de twee woonden in Rotterdam, waar zij was opgegroeid. Hij kreeg een baan in Zevenaar, dus verhuisden ze toch.