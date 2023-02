Volgende sluitingsronde Liemerse kerken in volle gang, kerkgangers hebben nog vurige wensen: ‘Een nieuwe doodsteek voor de kerk en het dorp’

UPDATE Fatale brand in Arnhem: opgepakte verdachte is vrouw van 37 jaar

In het onderzoek naar de brand die twee mensen in Arnhem afgelopen week het leven kostte en voor enorme schade aan meerdere huizen zorgde, is een 37-jarige vrouw als verdachte opgepakt. Meerdere bronnen bevestigen aan De Gelderlander dat deze vrouw zaterdag door de politie gearresteerd is.

5 februari