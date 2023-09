Wéér uitstel voor komst fastfoodstrip in Duiven: 'Dit is geen kattenpis’

Verslaafde Arnhemmer (47) wil een ander leven, maar Justitie wil hem eerst een jaar de cel in hebben

Een zieke vriendin, steeds beter contact met zijn zoon, maar vooral afscheid nemen van het criminele wereldje waar hij zich al decennia lang in bevindt. Een 47-jarige verslaafde Arnhemmer is er zelf helemaal klaar mee en wil een ander leven. Prima, zegt het OM, maar eerst een jaar de cel in voor het bezit van en handelen in drugs, plus verboden wapenbezit.