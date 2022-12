Winkelcentrum de Passage in Duiven gaat 's avonds vroeger dicht, om vandalisme te voorkomen

Oekraïners zitten er warmpjes bij op opvangloca­tie in Spijk en hopen op een baan

SPIJK - Lekker onderuitgezakt op de bank volgt Oleh Kohut (44) via YouTube het nieuws uit zijn vaderland. In korte broek en T-shirt, want net als de meeste Oekraïners in het opvangkamp aan de Spijksedijk bij Spijk stoken ook hij en zijn vrouw Kateryna Kohut (37) er lustig op los.

