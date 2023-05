Dit is hoe de eerste teams uit Echt-Susteren dit weekeinde speelden

Regeling piekbelas­ters ‘mogelijk oneerlijk’ voor Limburgse boeren: ‘Kan ongelijk­heid ontstaan’

De regeling van het Rijk die het boeren mogelijk moet maken te stoppen met hun bedrijf is mogelijk oneerlijk voor boeren in Limburg, zegt een woordvoerster van provinciebestuurder Geert Gabriëls na berichtgeving van De Limburger. De meest gunstige variant van de regeling, die het verleidelijk moet maken voor zogenoemde piekbelasters om te stoppen, is voor relatief veel boeren in Limburg mogelijk geen optie.