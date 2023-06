Lekker weer in Echt-Susteren vandaag

Jos en Max Verstappen allebei in actie bij Grote Prijs van Oostenrijk

Vader en zoon Verstappen komen tijdens de Grand Prix van Oostenrijk in de Formule 1 allebei in actie. Tweevoudig wereldkampioen Max gaat volgend weekeinde (30 juni - 2 juli) op jacht naar zijn zevende zege van het seizoen, vader Jos neemt deel aan de zogeheten Legends Parade op de Red Bull Ring in Spielberg.