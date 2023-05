Redelijk bewolkt weer in Echt-Susteren vanmiddag en vanavond

NK wielrennen op de weg start dit jaar in Valkenburg

De Nederlandse kampioenschappen wielrennen op de weg starten in juni in Valkenburg. Dat bleek woensdag bij de presentatie van het parcours. De nationale titelstrijd werd vorig jaar toegewezen aan de gemeente Sittard-Geleen. Het evenement werd de afgelopen jaren verreden op de VAM-berg in Drenthe.