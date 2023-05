Slekker Boys 1 verslaat RKAVC 1

Nederland­se tafelten­nis­sers plaatsen zich voor eindronde EK

De Nederlandse tafeltennissers hebben zich in het Kroatische Osijek geplaatst voor de eindronde van het Europees kampioenschap voor landenteams, later dit jaar in Zweden. Na een overwinning op Letland en een nederlaag tegen Oekraïne volstond een overwinning op Israël zaterdag voor kwalificatie.