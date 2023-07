Verbreding A2 in Limburg pakt miljoenen duurder uit dan gedacht

Zoon (30) die vermoede­lijk vader (69) vermoordde in Geverik vlak voor zitting overleden

Een 30-jarige man die ervan wordt verdacht vorig jaar in Geverik zijn vader om het leven te hebben gebracht, is overleden. Voor dinsdag was in deze zaak een niet-inhoudelijke zitting gepland in de rechtbank in Maastricht. De verdenking luidde moord. De zitting gaat door om de zaak af te handelen, zei een woordvoerster van het Openbaar Ministerie (OM) in Limburg na berichtgeving op 1Limburg maandagavond.