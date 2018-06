20-jarige bezorger Sytze tegen Deliveroo voor de rechter. Is hij werknemer?

Ferwerda pikt dat niet. ,,Ik wil werknemer blijven, want dan ben ik verzekerd van inkomsten," vertelde de 20-jarige student voorafgaand aan de zitting. ,,Want wat als ik een ongeluk krijg en arbeidsongeschikt raak? Ook bouw ik geen pensioen op." Met hulp van vakbond FNV Jong en de PvdA zamelde hij 7.000 euro in om de juridische kosten te kunnen betalen. Ondertussen werkt hij nog steeds voor Deliveroo, vaak op zondag. ,,Ik doe het werk graag, daar ligt het niet aan."



Vanmiddag stond hij tegenover zijn werkgever voor de rechtbank Amsterdam. Dit onder grote publieke en mediabelangstelling, de hele rechtszaal was gevuld met tientallen belangstellenden. Voor de ingang deelde de PvdA pizzapunten uit en verzamelden zich diverse bezorgers van Deliveroo en Foodora om Ferwerda te steunen. Eerder voerden koeriers ook al actie in onder meer Haarlem en Amsterdam.



Het is dan ook de eerste zaak in Nederland van een werknemer tegen het Britse Deliveroo dat in 2013 in Londen van start ging en sinds drie jaar in ons land actief is. Twee anderen volgen nog. In Spanje oordeelde een rechtbank in Valencia begin deze maand al dat een Deliveroo-bezorger in feite een gewone werknemer is.