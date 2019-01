26 Miljardairs bezitten evenveel als de armste helft van de wereldbevolking

Het vermogen van de miljardairs nam vorig jaar toe met 2,5 miljard dollar (2,2 miljard euro) per dag. Een stijging van 12 procent in vergelijking met het jaar daarvoor, aldus Oxfam Novib. Elke twee dagen kwam er een miljardair bij. Uit data van de Zwitserse financiële dienstverlener Credit Suisse blijkt dat vorig jaar 26 mensen over hetzelfde vermogen beschikken als de armste helft van de wereldbevolking. Tegenover deze samengebalde rijkdom staan trieste cijfers. Het vermogen van de 3,8 miljard armsten op de wereld daalde met 11 procent.

De groeiende kloof frustreert de economie en de armoedebestrijding, aldus Oxfam-Novib en is een belangrijke voedingsbodem voor toenemende maatschappelijke onrust. Het is niet meer te verkopen dat de belastingtarieven voor rijken en bedrijven blijft dalen, het aantal miljardairs sinds de financiële crisis is verdubbeld en bijna vier miljard armen aanhoudend minder geld hebben om van te leven.

Schrikbarend tempo

Michiel Servaes, algemeen directeur Oxfam Novib, wijst in zijn kritiek ook op Nederland. ,,Mondiale ongelijkheid neemt in een schrikbarend tempo toe en Nederland speelt hier als doorsluisland een zeer kwalijke rol in. We moeten belastingontwijking uitbannen. Onderzoek wijst uit dat een kleine 10 procent van de winst die multinationals wereldwijd wegsluizen om belasting te ontlopen in Nederland terecht komt. Terwijl bedrijven en superrijken steeds minder belasting betalen, kunnen miljoenen meisjes niet naar school en sterven vrouwen wegens gebrek aan goede kraamzorg. Dáár moet het in Davos over gaan’’, aldus Servaes.