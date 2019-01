900 euro voor een jas: vooral jongens zien merkkleding als statussymbool

Als vliegen op stroop. Zo groot is de aantrekkingskracht van pubers op kledingmerken als Stone Island, The North Face of BALR. In de Bijenkorf in Den Haag zwermen ze rond de rekken vol jassen, truien en shirts van Stone Island. Een deel van de nieuwe collectie is net binnen. Een jongen van een jaar of 18, past een zwarte parka. Prijskaartje: 899, 99. Het bedrag lijkt geen indruk op hem te maken. Even later rekent hij z'n nieuwe aanwinst af. De jas oogt niet bijzonder. Modelletje rechttoe rechtaan. Maar er is één groot verschil met vergelijkbare jassen: het logo van Stone Island.