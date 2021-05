Aandeelhouders Air France-KLM gunnen topman zijn miljoenenbonus

Écht groen vliegen is pas op zijn vroegst in 2035 haalbaar

Smith krijgt vanaf 2022 een bonus van 2 miljoen euro in aandelen uitgekeerd als bepaalde doelen worden gehaald. Wel is vastgelegd dat hij die bonus pas kan ontvangen als tenminste driekwart van de Franse staatssteun is terugbetaald.

Toegezegd

Nederland heeft volgens minister Wopke Hoekstra van Economische Zaken, via de overheidscommissaris van het bedrijf, nog gevraagd aan zowel Smith als president-commissaris Anne Marie Couderc af te zien van de bonus . Volgens het bedrijf is daar geen aanleiding toe, onder meer omdat Smith de bonussen al kreeg toegezegd toen hij eind 2018 als topman aantrad.

Of Smith de bonus ook ontvangt, hangt volgend jaar af van de gang van zaken bij het luchtvaartconcern, dat in grote problemen zit. Smith moet al die tijd in dienst blijven en bovendien bepaalde financiële doelstellingen halen. Door de crisis is het maar de vraag of dat laatste lukt.